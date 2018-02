Curtea de Conturi a gasit erori de aproape zece miliarde de euro, la companii si agentii grele ale statului

Curtea de Conturi a efectuat 1.619 actiuni de audit financiar, 656 de actiuni de audit de conformitate si 35 de teme de audit al performantei din domenii considerate prioritare, efectuate la un numar de 2.402 entitati, in 2017.Fata de anul 2016, scrie in raport, "volumul abaterilor referitoare la venituri nestabilite, neevidentiate si, pe cale de consecinta, neurmarite si neincasate a scazut cu un procent de aproximativ 35%, iar la prejudiciile produse bugetelor publice vorbim de o scadere cu aproximativ 62,72% fata de anul precedent".Au crescut, insa, abaterile financiar-contabile, cu aproximativ 48% fata de cele constatate in 2016.Aici, ponderea cea mai mare (73%) o detine bugetul de stat, cu valori corespunzatoare unor erori privind organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului (15,68 miliarde lei); modul de aplicare a prevederilor legale privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si a reglementarilor privind inventarierea bunurilor (6,804 miliarde lei); reflectarea reala si exacta a operatiunilor financiar-contabile in bilanturile contabile si conturile anuale de executie bugetara (3,896 miliarde lei).Unde sunt cele mai mari probleme: CFR, Posta, Tarom, ANAFCFR SA: Remuneratii bonus ilegale, de 307.000 leiLa CFR SA, directorul general membrii Consiliului de Administratie au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in cuantum de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrari.Raportul aminteste si ca in anul anterior, 2015 - 2016, mai multi angajati au utilizat autovehicule aflate in proprietatea societatii, decontand cheltuieli cu combustibilul pentru activitati fara legatura cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative de functionare, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de ConturiCurtea de Conturi a constatat neconcordante intre valoarea bunurilor inscrise in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si valorile existente in evidenta contabila, in soldul contului "Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie - concesiune MT", cu suma ...citeste mai departe despre " Curtea de Conturi a gasit erori de aproape zece miliarde de euro, la companii si agentii grele ale statului " pe Ziare.com