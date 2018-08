Curtea de Conturi va controla in urmatoarele luni 24 de institutii, printre care Presedintia si SRI

"Curtea de Conturi a Romaniei a aprobat, prin Hotararea nr. 315/9 august 2018, pentru prima data, publicarea Programului de activitate al Curtii de Conturi pe site-ul institutiei.Programul de activitate al Curtii de Conturi pe anul 2018 - semestrul II cuprinde actiunile structurilor centrale si teritoriale cu privire la entitatile care urmeaza sa fie auditate pana la sfarsitul anului pe cele trei tipuri de audit public extern: financiar, de conformitate, respectiv de performanta. (...)Totodata, publicarea programului de activitate al Curtii de Conturi reprezinta o noua abordare a conducerii institutiei fata de propriile structuri prin facilitarea unei mai bune derulari a procesului de asigurare, consiliere si evaluare in cadrul misiunilor de audit", se precizeaza intr-un comunicat de presa al institutiei.In acest program, printre activitatile comisarilor Curtii de Conturi sunt enumerate 24 de audituri financiare asupra contului anual de executie a bugetului de stat la 24 de institutii printre care, in perioada septembrie - noiembrie, la Administratia Prezidentiala, Consiliul Concurentei, Consiliul Legislativ, iar, intre august si noiembrie, la Consiliul de Solutionare a Contestatiilor si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in august-octombrie.Un audit asemanator este programat, in iulie - septembrie, la Agentia Nationala de Integritate, Ministerul Muncii, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat si SRI (Serviciul Roman de Informatii), iar, intre octombrie si noiembrie, la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc si Institutul National de Statistica.De asemenea, Curtea de Conturi are programat, intre iulie si septembrie, un audit financiar al contului anual de executie bugetara (activitate proprie) la Ministerul Finantelor si Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.In plus, la Ministerul Dezvoltarii este programat, in iulie - septembrie, un audit asupra bugetului si, in iulie - decembrie, auditul performantei privind eficienta si eficacitatea programelor si masurilor intreprinse atat in scopul d ...citeste mai departe despre " Curtea de Conturi va controla in urmatoarele luni 24 de institutii, printre care Presedintia si SRI " pe Ziare.com