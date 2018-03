De frica UE, Guvernul le imprumuta bani din privatizari primariilor saracite in urma revolutiei fiscale

Ordonanta de Urgenta (OUG) care modifica prevederile Legii 273/2016 prevede ca primariile vor putea imprumuta din Trezoreria Statului pana la 500.000 lei, bani proveniti din privatizari. Autoritatile locale vor putea folosi sumele pentru a finanta proiectele "necesare asigurarii pachetului minim de servicii publice in fiecare localitate", se arata in textul OUG.Mai exact, banii vor putea fi folositi pentru finantarea investitiilor in: sanatate, educatie, apa si canalizare, alimentare cu energie termica si electrica, iluminat public, dezvoltare de infrastructura de transport, salubrizare, cultura, sport si tineret si constructie de locuinte.Primariile vor returna banii statului, cu dobanda fixa, intr-o perioada cuprinsa intre 3 ani si 20 de ani. De asemenea, vor avea posibilitatea de a returna anticipat, partial sau integral, sumele imprumutate.Aceeasi OUG prevede si o serie de alte masuri privind autoritatile locale, potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. Mai exact:"Autoritatile administratiei locale vor putea ca, in 2018, sa utilizeze excedentul bugetului local ca sa finanteze si cheltuielile de personal, corectiile financiare aferente proiectelor, sentintele civile definitive precum si rambursare imprumuturilor contractate. Acest lucru este posibil, insa, doar in cazul in care respectivele categorii de cheltuieli nu pot fi asigurate din venituri proprii si din sumele de de echilibrare primite prin Legea nr. 2 a bugetului de stat pe 2018", a precizat Barbu.Guvernul considera ca aceasta OUG era necesara in conditiile in care primariile nu aveau suficienti bani pentru a finaliza la termenul asumat unele investitii, iar acest fapt ar fi putut duce la declansarea unor proceduri de infrigement impotriva Romaniei din partea UE.Citeste si:Revolutia fiscala marca PSD: Cati bani pierd primariile din BucurestiDupa ce si-au marit salariile si Guvernul le-a lasat fara bani, primariile incep sa creasca taxele localePrimarul Timisoarei critica "revolutia fiscala": Principalele venituri ale bugetelor locale scad cu peste 35% ...citeste mai departe despre " De frica UE, Guvernul le imprumuta bani din privatizari primariilor saracite in urma revolutiei fiscale " pe Ziare.com