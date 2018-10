De luni, s-a lansat creditul cu dobanda zero. Cum il poti obtine si cateva detalii inedite aflate de la functionarii CEC

Beneficiarii programului trebuie sa indeplineasca mai multe conditii de eligibilitate. Acestia trebuie sa fie persoane fizice cu cetatenie romana, cu domiciliul in Romania, si trebuie sa fie cuprinse in sistemul de invatamant sau sa urmeze cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educatiei Nationale sau, dupa caz, de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.De asemenea, beneficiarul fie trebuie sa aiba el insusi salariu lunar, fie codebitorul pe care il prezinta trebuie sa aiba venit lunar. Daca beneficiarul sau codebitorii sai nu pot face dovada unui venit, creditul nu poate fi obtinut.Pentru ambele categorii de varsta, valoarea creditului poate fi suplimentata cu pana la 20.000 de lei, daca beneficiarul este angajat sau se angajeaza in perioada derularii programului. Totusi, pentru a putea solicita acesti bani in plus, este necesara o vechime in munca de cel putin trei luni.Daca beneficiarul nu este angajat, trebuie sa se prezinte cel putin un codebitor. In cazul minorilor, codebitori trebuie sa fie parintii sau reprezentantul legal, care trebuie oricum sa isi dea acordul pentru ca minorul sa poata aplica pentru credit.In cazul tinerilor de peste 18 ani neangajati, de asemenea, codebitori trebuie sa fie parintii. Nu este permis, de exemplu, ca partenerul beneficiarului sa fie codebitor, chiar daca poate in unele cazuri venitul partenerului le depaseste pe cele ale parintelui, iar astfel s-ar putea obtine un credit mai mare.Daca beneficiarii sunt persoane cu capacitate de exercitiu restransa, este nevoie de acordul reprezentantului legal pentru obtinerea creditului.Ce cheltuieli pot fi finantatePotrivit unui document intitulat "Ghid beneficiar" de pe site-ul CEC Bank, creditul cu dobanda zero poate fi folosit pentru urmatoarele cheltuieli:plata cartilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;plata creselor, gradinitelor, scolilor particulare;plata cursurilor de specializare/calificare;plata cursurilor de pregatire profesionala;taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA etc.;plata chiriei si a utilitatilor;plata locurilor de cazare in camine studentesti;parte din constructia sau achizitia de locuinte;modernizarea sau ...citeste mai departe despre " De luni, s-a lansat creditul cu dobanda zero. Cum il poti obtine si cateva detalii inedite aflate de la functionarii CEC " pe Ziare.com