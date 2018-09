Timmermans, care fusese numit director financiar in 2017, va mai ramane in functie pana la gasirea unui inlocuitor. Acesta a detinut functii manageriale importante la operatiunile ING din Olanda, intre 2010 si 2016, perioada analizata de procurori, transmite Reuters.Decizia reprezinta o schimbare de pozitie din partea companiei, care anuntate pe 4 septembrie ca nicio persoana nu este responsabila, ca a luat deja masuri disciplinare impotriva a 10 angajati si ca a introdus sisteme mai bune pentru tranzactii si clienti.Criticile la adresa bancii s-au amplificat, premierul Mark Rutte si-a exprimat nemultumirea, iar ministrul de Finante Wopke Hoekstra a spus ca acest caz "a redus inca o data increderea populatiei in sectorul bancar" si ca va intreba directorii si rsponsabilii cu supravegherea ce nu a functionat corect."Avand in vedere gravitatea problemei si reactiile numeroase in randul actionarilor, dupa anunt, am ajuns la concluzia sa este corect ca responsabilitatea sa fie asumata la nivelul consiliul de administratue", a declarat presedintele consiliului de supraveghere, Hans Wijers, intr-un comunicat.Reactia ING este asemanatoare cu cea avuta in luna martie, cand a anuntat initial majorarea cu 50% a retributiei directorului general Ralph Hamers, pentru ca cinci zile mai tarziu sa retraga masura.Citeste mai departe despre " Demisie la varful ING dupa amenda de 775 de milioane de euro pentru spalare de bani " pe Ziare.com