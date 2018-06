Desi FMI a avertizat Romania sa nu mai dea pe majorari salariale banii de reforme, ministrul Teodorovici se bucura si e optimist

Dupa finalizarea consultarilor cu Romania, sinteza concluziilor comitetului director al FMI a mentionat imbunatatirea starii economiei din tara noastra, rata scazuta a somajului si imbunatatirea sectorului financiar romaneasc, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) prin intremediul unui comunicat. In plus, Romania beneficiaza de o crestere economica robusta, de cresterea numarului de noi locuri de munca si de o datorie publica scazuta, apreciaza comunicatul Ministerului Finantelor.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a apreciat, in plus, ca masurile luate de cabinetul Dancila vor imbunatati si mai mult statutul Romaniei."Ma bucur ca, atat Fondul Monetar International, cat si Banca Mondiala si-au imbunatatit prognozele de crestere economica a Romaniei pentru anul 2018, de la 4,4% la 5,1%, respectiv de la 4,5% la 5,1% si se apropie din ce in ce mai mult de estimarile din Programul de Guvernare. Deciziile adoptate in acest an, pentru incurajarea investitiilor - simplificarea legislatiei achizitiilor publice, promovarea proiectelor in parteneriat public privat, infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii si cresterea absorbtiei fondurilor europene, fac din Romania o destinatie atractiva pentru investitori. Totodata, avem in vedere promovarea unor masuri de eficientizare a activitatii ANAF si de simplificare a legislatiei pentru reformarea administrarii fiscale care vor duce la o mai buna colectare a veniturilor bugetare si va contribui la reducerea si combaterea evaziunii fiscale", a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.Din pacate, documentul FMI continea si o serie de recomandari despre care Eugen Teodorovici nu a mai oferit atat de multe detalii. Mai exact, FMI sustine ca Romania ar trebui sa se opreasca din majorari de pensii si salarii, dublate de scaderi de taxe, si sa inceapa sa faca reforme.Astfel, directorii FMI au recomandat Romaniei o tinta fiscala sub tinta bugetara pe 2018, de 3% din PIB, si observa ca probabil ar putea fi necesare masuri fiscale suplimentare pentru a atinge acest obiectiv.Oficialii FMI au incurajat, de ...citeste mai departe despre " Desi FMI a avertizat Romania sa nu mai dea pe majorari salariale banii de reforme, ministrul Teodorovici se bucura si e optimist " pe Ziare.com