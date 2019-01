Despre euro si alti demoni. De data aceasta este diferit!

In primul rand, stim cu totii ca, in ianuarie, tendinta leului este de a se deprecia in raport cu euro, deoarece se platesc importurile din noiembrie si decembrie, anul trecut fiind un apetit de consum suficient de mare. De asemenea, in afara de acesti doi factori, trebuie sa luam in considerare si urmatoarele aspecte macro-economice:1. Rata inflatiei s-a situat pe parcusul anului intre 3% si 5%, ceea ce inevitabil conduce la o depreciere a leului fata de valutele straine, mai precis, mai multi lei in piata inseamna ca sunt mai ieftini fata de alte monede, in speta euro sau dolar.2. Evolutia negativa a contului curent, mai precis diferenta intre sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile de comert exterior, care a condus la un deficit de 7,9 miliarde euro in octombrie 2018, mai mare cu 51,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut.3.Cresterea numerarului in circulatie, similar cu ceea ce precizam la punctul 1.Pe langa factorii "sezonieri", 2019 ne aduce taxa pe lacomie si o incertitudine asupra bugetului general al Romaniei. Taxa bancara va taia tot profitul sistemului bancar abia curatat de credite neperformante. O astfel de taxa va contribui de asemenea si la scaderea concurentei si la posibilitatea iesirii unor banci de pe piata.Asupra bugetului planeaza suspiciuni de neincadrare in deficit de 3% pe 2018 si imposibilitatea de a face o varianta de lucru pe 2019 care sa para plauzibila si sa se incadreze totusi in tinta de deficit.In primul grafic de mai jos puteti vedea tendinta cursului EUR/RON pe intervalul 4 decembrie - 23 ianuarie in ultimii 6 ani. Putem observa, in mod clar, ca au existat deprecieri date de ceea ce spuneam mai devreme, sau de plati in contul datoriei publice (inclusiv la FMI sau alte organisme internationale) . Spre exemplu, in decembrie 2018 - ianuarie 2019, cresterea cursului este de 2,3%, fata de 0,7% 2017/2018 sau de 1,2% 2015/2016, 1,5% 2014/2015, 1,3% 2013/2014.La toate acestea adaugam si problema ROBOR-ului, care a scazut in ultimele saptamani, dar pare ca isi reia cresterea.Desigur, investitorii reactioneaza la astfel de evolutii prin retragerea capitalului investit in Romania (ma refer la investitii financiare, destul de usor lichide), ceea ce pune o presiune suplimentara pe leu. De altfel, chiar si rezidentii se orienteaza spre valuta atunci cand leul pa ...citeste mai departe despre " Despre euro si alti demoni. De data aceasta este diferit! " pe Ziare.com