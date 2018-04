Sewing, care inainte de numire era directorul operatiunilor de retail ale Deutsche Bank, a spus ca banca trebuie sa ia decizii mai rapid si sa elimine birocratia inutila."Inceputul de an a fost solid, dar aceasta nu poate fi ambitia noastra. In privinta veniturilor, trebuie sa ne redobandim foamea de afaceri", a afirmat Sewing intr-o scrisoare adresata angajatilor, publicata luni.Sewing, in varsta de 47 de ani, a fost numit duminica seara ca inlocuitor al directorului general John Cryan, in cadrul reorganizarii consiliului de administratie care are ca scop reluarea cresterii veniturilor. Decizia a pus capat tensiunilor puternice din ultimele doua saptamani din cadrul celei mai mari banci de investitii din Europa, pe parcursul carora Cryan s-a luptat sa isi pastreze functia, in timp ce presedintele bancii a discutat cu posibili inlocuitori ai acestuia."Numirea lui Sewing in functia de CEO este o solutie inteligenta. Deutsche Bank trebuie sa se foloseasca acum de sansa de a-si reanaliza din nou strategia. In special in domeniul activitatilor de investment banking consideram ca este nevoie de ajustare", a apreciat Ingo Speich, manager de fonduri la Union Investment.In cadrul reorganizarii, banca de investitii, care continua sa fie principala problema a Deutsche Bank, va fi condusa de Garth Ritchie care va fi, alaturi de directorul administrativ Karl von Rohr, co-director general adjunct.Sewing a mai spus ca nivelul costurilor ajustate ale Deutsche Bank nu trebuie sa depaseasca 23 de miliarde de euro in 2018, el aratand ca nerespectarea de catre banca a tintelor referitoare la costuri si venituri a fost daunatoare, iar noua conducere nu poate accepta ca situatia sa continue. ...citeste mai departe despre " Deutsche Bank are din nou un neamt la conducere: Trebuie sa ne redobandim foamea de afaceri " pe Ziare.com