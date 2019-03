Commerzbank a anuntat, duminica, intr-un comunicat format dintr-o singura fraza, ca bancile "au convenit astazi sa inceapa discutiile privind o posibila fuziune, rezultatul fiind unul deschis", transmite MarketWatch.Potrivit Deutsche Bank, consiliul de administratie al bancii a decis "sa analizeze optiunile strategice", adaugand ca nu este nicio siguranta ca va avea loc o tranzactie."In acest context confirmam ca incepem discutiile cu Commerzbank", potrivit bancii.Fuziunea ar combina doua banci care la sfarsitul anului trecut aveau peste 133.000 de angajati full-time si care s-au confruntat cu probleme in ultimii ani.Discutiile despre fuziune au fost primite cu un grad de scepticism, avand in vedere ca ambele banci isi reorganizeaza propriile activitati, ridicand semne de intrebare legate de modul in care ar putea integra un partener nou.Cu toate acestea, in ultimele luni au circulat zvonuri persistente ca cele doua banci ar analiza o posibila fuziune, fiind incurajate de guvernul german.Ministrul german de Finante a spus ca tara are nevoie de banci puternice, dar nu a comentat informatiile potrivit carora ar sustine sau chiar ar insista pentru o fuziune intre cele mai mari doua banci din Germania.Ministrul Economiei a vorbit recent despre importanta unor "campioni" nationali sau europeni care sa concureze pe scena afacerilor mondiale, nominalizand Deutsche Bank ca fiind unul dintre acestia.Deutsche Bank are o capitalizare bursiera de circa 16 miliarde de euro, iar Commerzbank de aproximativ 9 miliarde de euro.Citeste si: Seful Deutsche Bank dezminte ca banca e tinta unei preluari, dupa ce actiunile au scazut la un nivel record ...citeste mai departe despre " Cele mai mari banci din Germania confirma ca negociaza o posibila fuziune " pe Ziare.com