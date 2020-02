Tidjane Thiam, in varsta de 57 de ani, se va retrage din functie la 14 februarie, dupa prezentarea rezultatelor anuale ale bancii, a indicat intr-un comunicat nr. 2 din sectorul bancar elvetian.Scandalul spionajului a izbucnit in septembrie, cand un fost director din cadrul bancii, Iqbal Khan, intre timp plecat la banca rivala UBS, a avut o disputa cu un detectiv particular care il urmarea prin Zurich.In decembrie, banca a recunoscut un al doilea caz de "filare", vizand un fost director de resurse umane si aflat in atentia organismului elvetian de supraveghere financiara FINMA, iar in weekend Sonttag Zeitungg a relatat ca a fost spionata si organizatia ecologista Greenpeace.Tidjane Thiam, absolvent al Scolii politehnice si Scolii de mine (inginerie) din Paris si fost ministru in Cote D'Ivoire, a fost numit CEO la Credit Suisse in 2015 si este creditat cu o politica de reducere a costurilor si riscurilor in urma carora banca a revenit pe profit in 2018, dupa trei ani consecutivi de pierderi.El a asigurat intr-un comunicat ca nu stie nimic despre cazurile de "supraveghere".Postul sau va fi preluat de Thomas Gottstein, care se ocupa pana acum de activitatile bancii pentru piata elvetiana, fiind primul cetatean elvetian care devine CEO la Credit Suisse dupa o serie de straini numiti in aceasta pozitie. ...citeste mai departe despre " Directorul general al Credit Suisse a demisionat, din cauza unui scandal de spionaj " pe Ziare.com