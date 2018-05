Dobanzile ar trebui sa mai creasca! Ce se va intampla cu ROBOR si cursul de schimb si care sunt adevaratele cauze ale inflatiei Interviu

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Bogdan Glavan a explicat ce efect va avea cresterea dobanzii de referinta asupra ROBOR, asupra cursului de schimb, dar si de ce este o masura antiinflationista: "daca dobanzile din piata vor creste, populatia va fi descurajata sa ia credite si sa cheltuiasca si va fi mai incurajata sa economiseasca, astfel ca dinamica preturilor se va potoli".Bogdan Glavan a desfiintat teoria potrivit careia inflatia are cauze externe: "Statul a aruncat cu bani in piata si acum se mira de inflatie. Acest argument e posibil intr-o societate care nu are notiuni elementare de economie. (...) Numai o natiune educata care intelege ca valoarea banilor depinde de productie, nu de intentiile si discursurile politicienilor, se poate opune populismului".Decizia BNR de a majora la 2,5% dobanda de politica monetara era una previzibila si corecta?In opinia mea, da. Chiar si acest nivel al dobanzii nu imprima in sistemul bancar un nivel de piata al dobanzii care sa fie acoperitor pentru rata inflatiei. Romania a traversat in ultimii doi ani o perioada cu dobanzi real negative. Aceasta crestere a dobanzilor era previzibila, inevitabila si ar face bine sa continue.Ce inseamna, de fapt, dobanda de politica monetara?Sistemul bancar nu opereaza ca alte sectoare economice, ca productia de pantofi, de exemplu. Acolo fiecare fabrica produce proprii pantofi, daca ii vinde, bine, daca nu, da faliment si in felul acesta piata se regleaza.Sectorul bancar are o particularitate, in sensul ca se poate imprumuta la Banca Centrala, care se numeste si creditor in ultima instanta. Daca o fabrica de pantofi nu are un furnizor in ultima instanta care sa ii dea pantofi cand o da in bara cu productia ei, bancile se pot imprumuta la Banca Centrala. Este unul dintre mecanismele lor de finantare.Si prin dobanda de politica monetara Banca Centrala, ca finantator al bancilor, influenteaza nivelul de piata al dobanzii, in jos sau in sus. In ultimii ani a influentat-o in jos, acum se intampla invers.Parerea mea e ca Banca Centrala a dus o politica relativ imprundenta in ultimii ani, scazand nepermis de mult rata dobanzii, astfel incat dobanzile la depozite s-au dus foarte jos, nu mai acopera inflatia si nu asigura o remuneratie economisirii.Efectul dobanzilor prea mi ...citeste mai departe despre " Dobanzile ar trebui sa mai creasca! Ce se va intampla cu ROBOR si cursul de schimb si care sunt adevaratele cauze ale inflatiei Interviu " pe Ziare.com