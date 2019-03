Doi angajati BRD din Iasi au furat din banca doua milioane de lei, in decurs de 3 ani

Cei doi au reusit sa iasa cu bani cash din banca, pacalind atat paznicii, cat si sefii, arata Antena3.Ei ar fi modificat etichetele de pe sacii cu bani si ar fi manipulat sistemul informatic al bancii pentru a-si acoperi urmele.Ancheta a pornit anul trecut, chiar in urma unei sesizari facuta de conducerea BRD."Inculpatii sunt plasati in control judiciar. Masura poate fi contestata la Judecatoria Iasi, iar cercetarile continua pe cauza", a declarat Monica Claudia Palaghia, purtator de cuvant Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, conform Mediafax.