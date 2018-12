Dragnea anunta OUG pentru un Fond de investitii al administratiei locale. De unde vin banii? "Din Romania"

"Este vorba de investitii pentru administratia locala. S-a discutat si la Neptun, dar bineinteles ca nu mai tineti minte. Sunt 10 miliarde de euro", a precizat Dragnea la finalul CEx.Intrebat de unde vin acesti bani, liderul PSD a spus ca "din Romania".Pus sa dea mai multe detalii despre acest subiect, Liviu Dragnea a afirmat ca este ceva unic in Romania, iar dupa adoptarea OUG ministrul de Finante va veni cu explicatii."E o chestiune noua in Romania, e ceva unic si nu vreau sa discut ca alti colegi, ce va fi, cand va fi. Ministrul Finantelor o sa va explice mai bine", a subliniat Dragnea.Anterior, si Viorica Dancila a vorbit despre acest subiect insa nici ea nu a dat prea multe detalii."Pe langa PNDL, vrem sa facem acest Fond de investitii locale, asa se numeste, pe care sa-l dublam de o proiectie financiara, pentru ca, chiar daca ne propunem sa facem mai multe lucruri, daca nu avem o proiectie financiara nu vom putea realiza acest lucru.Acest fond de investitii ne-am propus sa il avem in bugetul 2019, pe fiecare localitate in parte, cu doua proiecte, legate de apa, canal. Vrem sa facem acest fond de investitii locale", a spus premierul Dancila.Potrivit lui Dragnea, cel mai tarziu pe 13 decembrie, proiectul bugetului pe 2019 va fi depus la Parlament."Eu cu domnul Tariceanu vom discuta cu colegi din Guvern. Guvernul ne-a asigurat ca pe 13 decembrie cel mai tarziu bugetul ajunge la Parlament", a spus Dragnea.Citeste si:OUG pe fondurile suverane a trecut de Comisia Economica a Senatului cu amendamente USRPNL a decis sa sesizeze Avocatul Poporului cu privire la Fondul Suveran de InvestitiiFlorin Citu avertizeaza: Cine lucreaza cu sau pentru Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii risca sa piarda tot!Ponta prezinta documente care arata ca Guvernul a adoptat OUG pentru Fondul Suveran desi stia ca e neconstitutionalaGuvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran de Investitii ...citeste mai departe despre " Dragnea anunta OUG pentru un Fond de investitii al administratiei locale. De unde vin banii? "Din Romania" " pe Ziare.com