Dragnea e ingrijorat de ROBOR: Cred ca o sa accept propunerea lui Isarescu sa avem o discutie

"Categoric, da (ma ingrijoreaza cresterea ROBOR - n.red.). Eu stiu ca Guvernul trebuie sa discute cu Banca Nationala si eu cred ca o sa accept propunerea domnului Mugur Isarescu sa avem o discutie pe aceasta tema, pentru ca am avut un schimb de scrisori. Eu imi mentin puncul de vedere, si anume ca in aceasta tara Banca Nationla va lucra impreuna cu Guvernul si Parlamentul pentru binele acestei tari", a declarat Dragnea.Intrebat daca va face publice scrisorile dintre el si guvernatorul BNR , acesta a raspuns: "Da, dar nu am stabilit data".Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,13%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.Nivelul anuntat luni este cel mai mare din 14 decembrie 2017, cand a fost tot 2,13%.