Dragnea da vina pe straini pentru inflatie: Au zis hai sa crestem preturile, daca au crescut salariile, cea mai mare parte sa o luam noi

Presedintele Camerei Deputatilor spune ca, "sub nicio forma", inflatia majorata nu vine din politicile de crestere a salariilor implementate de PSD, ci da vina pe importatori, care au zis "hai sa crestem si noi preturile, daca Guvernul a crescut salariile, cea mai mare parte hai sa o luam noi".Dragnea a atacat din nou BNR pentru politica de tintire a inflatiei. El a venit cu precizari legate de "modul in care nu colaboreaza BNR cu Guvernul"."Legat de modul in care nu colaboreaza BNR cu Guvernul, BNR e proprietatea Romaniei, trebuie sa lucreze in beneficiul Romaniei, ar trebui sa lucreze pentru diminuarea inflatiei, nu sa ascultam mereu cum oameni de la BNR fac tot felul de previziuni publice care produc deservicii Romaniei.E vorba de un mesaj din partea BNR, poate sa produca deservicii serioase Romaniei, nu ia nicio masura BNR? Inseamna ca isi asuma declaratia. Sub nicio forma, inflatia nu provine din politicile de crestere a salariilor. (...) Incerc sa inteleg, prea seamana, prea sunt coordonate unele actiuni de la BNR, unele declaratii ale presedintelui, ale Opozitiei, stiri false... Poate cineva unde e nervos ca Romania chiar incepe sa-si foloseasca potentialul propriu in propriul interes", a sustinut Dragnea, joi seara, la Antena3.Liderul PSD a adaugat ca majorarea inflatiei la 5% luna trecuta a fost provocata si de liberalizarea preturilor la energie, "ceruta de FMI si UE", "de unele politici de cartel, facute de unii operatori economici cu capital strain" sau de "cresterea barilului de petrol cu 33%".Acesta nu se opreste aici si vine si cu interpretari ale datelor statistice."Se mai spune o minciuna, ca inflatia a mancat cresterea salariilor. La INS au un grup foarte profesionist la comunicare, prima oara ai impresia ca e o stire negativa. Fata de anul trecut, castigul a crescut cu 11,2%. Daca dam la o parte inflatia de 5%, ramane o crestere reala calculata de peste 6%. Daca toate institutiile actionau cum trebuie, nu mai aparea aceasta inflatie si romanii beneficiau de toata cresterea salariilor", a explicat Dragnea datele publicate de Institutul National de Statistica.Salariatii de la Statistica s-au revoltat si acuza atat Guvernul, cat si Opozitia: Realitatea este ...citeste mai departe despre " Dragnea da vina pe straini pentru inflatie: Au zis hai sa crestem preturile, daca au crescut salariile, cea mai mare parte sa o luam noi " pe Ziare.com