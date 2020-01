Dublarea alocatiilor se amana cel putin jumatate de an - Guvernul ia decizia azi

"Stiti foarte bine ca saptamana trecuta, dupa analiza pe care am facut-o cu presedintele Romaniei asupra acestui subiect, am anuntat lucrul asta, ca presedintele va promulga si ca noi, desi dorim cresterea alocatiei - de altfel, alocatia a si crescut anul asta ca urmare a legii initiate de colegul nostru Sighiartau, indexata cu rata inflatiei - deci noi ne dorim cresterea alocatiilor, numai ca intrarea in vigoare a legii este ulterioara Legii bugetului de stat.In Legea de bugetului de stat, nu am cuprins sumele necesare, care sunt destul de mari, sunt peste 6 miliarde de lei, pentru a putea sustine aceasta masura si, de altfel, nici nu avem voie, constitutional si legal, sa generam cheltuieli fara sa existe sursa in Legea bugetului de stat.Ca atare, vom proroga termenul de intrare in vigoare pana la primul moment in care putem face rectificarea bugetara, si anume, dupa data de 1 iulie", a declarat premierul Ludovic Orban miercuri, intrebat daca Guvernul va proroga termenul in sedinta de joi.Dublarea alocatiilor nu se poate face imediat. Iohannis promite ca in cateva luniPresedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii.Actul normativ prevede ca "alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de:a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art.1 alin.(3);c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap".Citeste detalii despre majorarea alocatiilor:Iohannis a promulgat legea care dubleaza alocatiile copiilor. Ce va face Orban?Ministrul Muncii, despre dublarea alocatiilor copiilor: Nu se poate peste noapte, cel mai probabil din iulieCe mai are Guvernul pe ordinea de ziPe ordinea de zi a sedintei de joi a Guvernului se afla un proiect de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut privind Programul pe baza de rezultate in sectorul sanitar intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019.Potrivit expunerii de motive, acordul de imprumut este in valoare de 500 de milioane de euro, data limita de tragere a sumelor fiind 31 decembrie 2 ...citeste mai departe despre " Dublarea alocatiilor se amana cel putin jumatate de an - Guvernul ia decizia azi " pe Ziare.com