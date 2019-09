Dupa o lupta de durata cu ostilitatea politica, bursa de la Bucuresti a fost promovata. Ce inseamna pentru finantarea economiei

Efectul va fi intrarea celor mai mari companii de la cota Bursei in indicii FTSE Russell si posibilitatea ca mari fonduri de investitii, cu resurse de zeci de ori mai mari, sa fie incurajate sa cumpere actiuni de la BVB. Multe fonduri nu pot investi in pietele de frontiera, potrivit prospectelor lor.Actiunile companiei BVB, listate la cota pietei pe care o administreaza, cresc cu peste 4% vineri.Reclasificarea statutului va intra in vigoare in septembrie anul viitor, a anuntat BVB. Romgaz (SNG), Banca Transilvania (TEL) si BRD -Groupe Societe Generale (BRD) indeplineau deja din iunie criteriile de eligibilitate FTSE Global All Cap Index.Momentul este considerat istoric de oficialii BVB, dar criteriul lichiditatii (valoarea tranzactiilor) a fost indeplinit in ultima instanta, la sfarsitul anului trecut, ca urmare a plusului de tranzactii declansat de masurile fiscale ale Guvernului, care au sporit vanzarile - sunt de parere unii analisti."Ca parte a revizuirii anuale, Comitetul Consultativ FTSE Russell pentru Clasificarea Tarilor a aprobat urmatoarea modificare a criteriului de rating:"Lichiditate" - lichiditate de piata suficienta pentru a sustine investitiile globale semnificative - imbunatatita de la "Restrictionat" la "Admis"."Tranzactii extrabursiere permise" - actualizate de la "Neindeplinit" la "Restrictionat".Prin urmare, Romania a indeplinit cele 9 criterii de calitate ale FTSE pentru statutul de Piata Emergenta Secundara potrivit schemei FTSE pentru clasificarea tarilor. FTSE Russell felicita autoritatile pietei de capital din Romania pentru atingerea acestui statut," spune raportul companiei.Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost infiintata acum 24 de ani, rastimp in care operatorii de pe piata de capital s-au luptat mereu cu strategiile guvernamentale ostile la listarea marilor companii de stat si a privatizarii prin bursa.Statul a preferat negocierile bilaterale la vanzarea pachetelor majoritare importante, iar rezultatul a fost ca piata de capital romaneasca a ramas mult in urma vecinelor sale.A avut de suferit finantarea economiei, in care doar circa 30.000 din cele 200.000 de companii active pot lua credite bancare.Doar ca urmare a presiunilor externe au fost listate marile companii energetice ...citeste mai departe despre " Dupa o lupta de durata cu ostilitatea politica, bursa de la Bucuresti a fost promovata. Ce inseamna pentru finantarea economiei " pe Ziare.com