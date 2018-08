"Curba randamentelor (ratele de dobanda la titlurile de stat, pe piata secundara, pe toate scadentele, n.red.) din Romania a resimtit climatul macro-financiar extern si stirile interne in aceasta saptamana. Se observa majorarea generalizata a costurilor de finantare, in divergenta fata de pietele internationale, pe fondul preocuparilor privind finantele publice, in contextul dinamicii PIB sub nivelul din constructia bugetara", explica Radulescu, citat de Mediafax.Calculele au fost facute in contextul in care Institutul National de Statistica a anuntat marti o crestere a Produsului Intern Brut al Romaniei de 4% in primul semestru al acestui an fata de perioada similara a anului trecut, de 4,1% in trimestrul al doilea fata de aceeasi perioada a anului trecut si de 1,4% fata trimestrul precedent.In plus, rectificarea bugetara s-a facut pe o crestere a economiei anticipata la 5,5%.Andrei Radulescu spune ca evolutia economiei este "sub ritmul previzionat de administratie", iar cresterea ratei de dobanda la 10 ani a ajuns la "4,805% in aceasta saptamana (plus 11,4% de la inceputul anului) ", in timp ce "spread-ul de dobanda s-a majorat cu 4,6%, la 1,60 puncte procentuale".Conform sursei citate, Ministerul Finantelor s-a imprumutat saptamana asta cu 90,7 milioane de lei prin titluri scadente in octombrie 2021 si cu 106,9 milioane de lei prin obligatiuni cu scadenta septembrie 2031 la costuri medii anuale de 4,25%, respectiv 5,20%.Pentru saptamana viitoare, MFIN a programat doua licitatii cu titluri de stat, de 460 milioane de lei (scadenta in aprilie 2024), respectiv 345 de milioane de lei (scandenta in martie 2022) . ...citeste mai departe despre " Economist: Romania se va imprumuta tot mai scump in trimestrele urmatoare " pe Ziare.com