Boc: Clujul a pierdut 28 de milioane de euro, in urma asa-zisei revolutii fiscale

"Din nefericire, a fost o revolutie in cel mai rau sens al cuvantului pentru administratiile locale, in general, dar pentru municipalitatea clujeana, in special. In urma acestei asa-zise revolutii fiscale, orasul nostru a pierdut 28 de milioane de euro.In 2017, acei bani 28 de milioane de euro, care reprezentau cotele parti din impozitul pe venit la nivelul municipiului Cluj-Napoca, in anul 2018 nu mai sunt alocati bugetului local, ci sunt ramase aceste sume de bani la nivelul bugetului national", a declarat Emil Boc.Acesta a precizat ca au pierdut enorm de mult la proiectele de infrastructura pe care au fost nevoiti sa le intarzie.