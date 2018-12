Erste avertizeaza: Un euro ajunge la 4,8 lei anul viitor, iar instabilitatea politica va face dificila reducerea deficitului

"Episoadele ocazionale de aversiune la risc la nivel global si/sau socurile domestice vor declansa probabil o depreciere de 2-3% a leului, pe care o consideram sub limita de viteza anuala a BNR ", noteaza Erste, citat de Profit.ro.Erste se asteapta ca Banca Nationala a Romaniei sa-si reduca opozitia la deprecierea cursului, in conditiile in care reducerea inflatiei in interiorul tintei de 1,5-3,5% nu-i ofera motive pentru cresterea dobanzii cheie anul viitor de la nivelul curent de 2,5%."Avand in vedere ca inflatia va ramane in tinta in urmatoarele luni si inflatia de baza s-a redus, banca centrala nu trebuie sa se grabeasca cu cresterile de dobanda, mai ales daca guvernul isi va inversa o parte din expansiunea fiscala spre finele anului viitor", subliniaza analistii.Erste mai atrage atentia ca, dupa ce coalitia PSD/ALDE a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor, ar putea exista o crestere a instabilitati politice, ceea ce va face dificila consolidarea fiscala, in conditiile in care partidele se afla in modul de campanie electorala permanenta."Cresterea instabilitatii politice va face consolidarea fiscala dificila, in conditiile in care partidele sunt intr-o permanenta stare de campanie", noteaza Erste.Executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor.In aceeasi perioada a anului trecut, deficitul bugetar a fost de 6,61 miliarde lei, adica 0,77% din PIB, in conditiile unui PIB mai mic.Citeste si:Deficitul bugetar s-a triplat fata de anul trecut, dar Teodorovici anunta ca Romania nu va lua masuriTeodorovici: Comisia Europeana va vedea masuri de reducere a deficitului bugetar din Romania abia din 2019CE inaspreste recomandarile economice pentru Romania: Guvernul nu a luat masuri, vom avea cel mai mare deficit din UERomania are cel mai mare deficit bugetar din perioada de dupa criza. Citu: O sa platim taxe mai mari si mai multe ...citeste mai departe despre " Erste avertizeaza: Un euro ajunge la 4,8 lei anul viitor, iar instabilitatea politica va face dificila reducerea deficitului " pe Ziare.com