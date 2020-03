Euro ar putea ajunge la 4,95 lei, dolarul va continua si el sa creasca. Totul depinde de cat va tine criza coronavirusului

Saptamana trecuta, moneda europeana a inregistrat un record in fata leului, fiind cotata de BNR la 4,8448 lei/unitate. Totodata, dolarul a atins luni un maxim istoric - 4,5316 lei/unitate.Din pacate, moneda nationala va continua sa se deprecieze, pentru ca atat euro, cat si dolarul vor inregistra cresteri in perioada urmatoare. Cat de mari vor fi ele depinde doar de cat de mult va tine aceasta criza si de cate resurse bugetare va fi nevoie pentru a o combate.Luna trecuta, analistii CFA estimau ca euro va trece de 4,89 lei in urmatoarele 12 luni. Acum, insa, previziunile lor sunt mult mai sumbre, preconizand ca moneda europeana va avea o cotatie undeva intre intre 4,9 lei si 4,95 lei.Cu cat tine mai mult criza, cu atat presiunea va fi mai mareAdrian Codirlasu, presedinte CFA Romania, a declarat pentru Ziare.com ca euro ar putea ajunge in urmatoarele 12 luni in jurul valorii de 4,95 lei."Urmeaza in zilele urmatoare sa dam publicitatii urmatorul sondaj al CFA Romania. Ne asteptam in contextul evolutiei coronaviruslui ca anticipatiile sa creasca. Inca nu am calculat valoarea, insa feelingul meu este ca anticipatia pe curs euro/leu va fi mai mare decat cea precedenta.Probabil intre 4,9 lei si 4,95 lei. Cred ca in jurul acestei valori va fi. Depinde cat de mult va tine aceasta criza si de cate resurse bugetare va fi nevoie pentru a o combate. Cu cat tine mai mult si e mai costisitoare, cu atat presiunea va fi mai mare", a precizat Adrian Codrilasu.Potrivit presedintelui CFA Romania, toate monedele tarilor emergente au fost lovite de aceasta criza a coronaviruslui."Aversiunea globala la risc dezavantajeaza puternic monedele tarilor emergente. Si Romania este una dintre ele si este dezavantajata. Toate monedele tarilor emergente au fost lovite", a subliniat el.Totusi, precizeaza Adrian Codrilasu, Romania sta destul de bine, rezistand presiunii. Monedele din alte tari s-au depreciat mult mai puternic, mentioneaza el."Pana acum, leul, comparativ cu alte piete emergente, a rezistat presiunii. Monedele din alte tari s-au depreciat mult mai puternic. Mai ales in tarile emergente care sunt exportatoare de petrol. Monedele acelor tari au fost foarte puternic lovite de scaderea pretului petrolului", explica presedintele CFA Romania.Din pacate, insa, cresterea puternica a euro in raport cu leul d ...citeste mai departe despre " Euro ar putea ajunge la 4,95 lei, dolarul va continua si el sa creasca. Totul depinde de cat va tine criza coronavirusului " pe Ziare.com