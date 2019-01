Euro creste in continuare si ajunge la un nou maxim istoric

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,7648 de lei/unitate, cu 0,17% mai mult fata de miercuri.Dolarul american a ajuns la 4,2034 de lei/unitate, in crestere cu 0.36% fata de acum doua zile.Si francul elvetian a crescut vineri. Acesta a fost cotat la 4,2213 de lei, fata de miercuri cand costa 4,1946 de lei.Situatia este la fel si in cazul lirei sterline, care se apropie de 5,5 lei. Aceasta a ajuns vineri la 5,4929 de lei, fata de 5,4424 de lei, cat era cotata mieruri.Continua sa creasca si pretul gramului de aur. BNR a anuntat ca acesta a atins 173,4522 de lei, fata de 173,0400 de lei cat costa miercuri.