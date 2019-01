Potrivit cursului valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat vineri la 4,6782 lei/unitate, in crestere cu 0,04 %.Si dolarul s-a apreciat azi cu 0,03% si a ajuns la valoarea de 4,0586 lei/unitate.In schimb, francul elvetian a scazut de la 4,1537 lei/unitate, cotatie la care se afla joi, la 4,1309 lei/unitate.Lira sterlina incheie saptamana in crestere. Daca joi valora 5,1724 lei/unitate, vineri este 5,1833 lei/unitate.Gramul de aur s-a scumpit si este cotat vineri de BNR la 168,7340 lei/gram.Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a explicat, joi, pentru Mediafax, motivele pentru care cursul valutar pentru euro a atins maxime istorice.Potrivit acestuia, principala cauza o reprezinta masurile fiscale intrate in vigoare la 1 ianuarie, care schimba datele pe piata valutara si interbancara."Am avut, in ultima perioada a anului trecut, o anumita stabilitate a cursului, cu variatii de 1%, maximum, intre 4,62 si 4,67. Aceasta stabilitate a fost ca urmare a unor indicatori fundamentali imbunatatiti, cum ar fi rata inflatiei. De asemenea, am avut o anumita stabilitate, in privinta variatiei dobanzilor pe pietele interbancare, vorbim de ROBOR, inclusiv de o marja pozitiva, comparativ cu alte zone.De la 1 ianuarie, am avut noi masuri care au intrat in vigoare, care schimba datele pe cele doua piete, atat piata valutara, cat si cea interbancara, cu ROBOR, pentru ca cele doua piete sunt strans corelate. Vedem variatii pe ambele piete acum - se cauta noi niveluri de echilibre, in functie de cererea si oferta existente in piata, in noul context dat. In aceste conditii de maxima incertitudine, rolul Bancii Nationale este de a incerca sa atenueze eventualele miscari excesive care pot aparea pe cele doua piete. Aceasta este functia Bancii Nationale", a explicat Dan Suciu. ...citeste mai departe despre " Euro nu se opreste. Continua sa creasca si atinge un nou maxim istoric " pe Ziare.com