La cele mai mari banci comerciale din Romania, euro se vinde, joi, si cu peste 4,85 lei.Astfel, Banca Comerciala Romana ( BCR ) vinde euro cu 4,8590 lei.Leumi Bank afiseaza un curs de 4,8410 lei/euro. BRD , parte din grupul francez SocGen, vinde un euro cu 4,8290 lei. Banca Transilvania afiseaza un curs valutar de 4,8050 lei/euro. ING Bank vinde un euro cu 4,8215 lei.Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7569 lei, aceasta fiind a zecea oara, in luna ianuarie, cand euro atinge un nou nivel record. Din 24 decembrie 2018 pana in prezent, leul s-a depreciat cu 2,5% in fata euro.Citeste detalii aici - Euro face un nou salt spectaculos de aproape 1%. Al zecelea maxim inregistrat in aceasta lunaVezi si:Citu (PNL): Criza euro e premeditata de coalitia PSD-ALDE! Tinta e rezerva valutara a RomanieiBNR explica picajul leului: E o problema serioasa de credibilitate legata de dobanda impusa de 2%. Nici atacurile lui Zamfir nu sunt de ignorat ...citeste mai departe despre " Euro se vinde cu aproape 4,9 lei la banci " pe Ziare.com