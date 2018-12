Evolutia leului in comparatie cu euro si dolar in 2018: Rolul interventiilor BNR

In ianuarie, valoarea medie a cursului euro-leu a fost de 4,6500 lei/unitate, potrivit datelor BNR consultate de Ziare.com.Urmatoarele doua luni au fost marcate de deprecieri pentru leu in fata monedei unice, dupa care situatia s-a mai echilibrat putin.Astfel, valoarea medie in luna mai a fost de 4,6387 lei/untate.Insa vara a venit cu o lovitura pentru moneda nationala, care s-a depreciat in iunie. In aceasta luna, valoarea medie a cursului a fost de 4,6611 lei/unitate.Ulterior, apele s-au mai calmat, dar doar pentru putin timp, caci toamna a insemnat reintoarcerea pe panta descendenta pentru leu, situatie care va dura pana la finalul anului (si dincolo).Sursa date: Seriile medii lunare publicate de BNR"Moneda nationala va incheia anul, cel mai probabil, la un nivel usor mai depreciat fata de moneda unica europeana. In pofida acumularilor dezechilibrelor gemene (adancirea deficitului bugetar si a celui comercial - n.red.), diferentialul de rata de dobanda ridicat si in crestere pe parcursul anului (randamentul obtinut de BNR din plasarea rezervelor sale internationale versus rata medie de dobanda platita in contul depozitelor atrase de la banci prin operatiunile de sterilizare - n.red.) si interventiile bancii centrale pe piata valutara au mentinut o relativa stabilitate a cursului de schimb EUR/RON.Reactia bancii centrale prin intermediul celor doua instrumente a avut ca obiectiv atat ancorarea asteptarilor inflationiste, cat si temperarea cresterii inflatiei, avand in vedere impactul inflationist puternic al deprecierii cursului de schimb in rata inflatiei, care oricum se situeaza peste limita superioada a intervalului tinta al BNR", a explicat Ciprian Dascalu, Chief Economist, Macroeconomic Research, ING Bank Romania, pentru Ziare.com.In noiembrie 2018, rata inflatiei era de 3,43%, in timp ce proiectia BNR pentru finalul de an este de 2,5%.Evolutia cursului dolar-leu in 2018Daca in primele patru luni ale anului, moneda SUA a fost destul de "cuminte", ulterior a inregistrat o crestere substantiala, depasind pragul de 4 lei/unitate, peste care va ramane si in zilele urmatoare.Sursa date: Seriile medii lunare publicate de BNR"Raportul leului fata de dolarul american este in principal determinat de evolutia perechii EUR/USD.Dolarul american s-a intarit in fata monedei unice europene pe parcursul anului 2018 ca urmare a: diferentialului de r ...citeste mai departe despre " Evolutia leului in comparatie cu euro si dolar in 2018: Rolul interventiilor BNR " pe Ziare.com