Directorul pentru managementul de produse al Facebook, Rob Leathern, a scris intr-o postare pe blog ca Facebook considera ca publicitatea trebuie sa fie sigura si ca "reclamele inselatoare si amagitoare nu isi au locul pe Facebook".Leathern a descris interdictia ca fiind "larga in mod intentionat", compania intentionand sa o puna in practica la nivelul aplicatiei principale, dar si in cazul Audience Network si Instagram.Actiunile Facebook au crescut cu 43% in ultimele 12 luni, in timp ce indicele S&P 500 s-a apreciat cu 25%. ...citeste mai departe despre " Facebook a interzis publicitatea pentru monede virtuale " pe Ziare.com