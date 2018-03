Facebook s-a prabusit pe bursa dupa ce s-a aflat ca a folosit datele a 50 de milioane de utilizatori

La o ora dupa debutul tranzactiilor la bursa de la New York, actiunile Facebook inregistrau o scadere de peste 7%, ceea ce a anulat aproximativ 30 de miliarde de dolari din capitalizarea de piata a companiei fondata de Mark Zuckerberg , informeaza AFP si Reuters.Aceasta este cea mai mare scadere procentuala inregistrata intr-o singura zi de titlurile Facebook dupa luna septembrie 2014. Declinul semnificativ inregistrat de actiunile Facebook a dus la o scadere de aproape 2% a indicelui bursier Nasdaq, care regrupeaza actiunile companiilor din sectorul tehnologiei."Credem ca acest episod este un alt indiciu al unor probleme de natura sistemica la Facebook", a declarat Brian Wieser, analist la firma americana de brokeraj Research Group, care are deja o recomandare de vanzare pentru actiunile Facebook, care au crescut cu 60% anul trecut. Wieser sustine ca riscurile de reglementare pentru Facebook se vor intensifica iar utilizarea datelor in scopul publicitatii va fi supusa unor riscuri mai mari decat in trecut.Conform unei anchete realizate de New York Times si The Observer, editia de duminica a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care sa permita previzionarea si influentarea votului alegatorilor in favoarea candidatului Donald Trump , pentru care firma a lucrat in campania din 2016.Facebook da vina pe Cambridge AnalyticaIn replica, Facebook a "suspendat" Cambridge Analytica, acuzand-o ca a colectat, fara asentimentul sau, informatii personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale. Facebook a suspendat, de asemenea, accesul firmei-mama a Cambridge Analytica, Strategic Communication Laboratories (SCL), precum si pe cele ale lui Aleksandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, si Christopher Wylie, sef al Eunoia Technologies si fost angajat al Cambridge Analytica.Aplicatia dezvoltata de Aleksandr Kogan, "thisisyourdigitallife", se afisa pe Facebook ca "aplicatie de cercetare utilizata de psihologi". Ea le propunea utilizatorilor sa fie platiti in schimbul completarii unor teste de personalitate. Circa 270.000 de persoane au descarcat acea ...citeste mai departe despre " Facebook s-a prabusit pe bursa dupa ce s-a aflat ca a folosit datele a 50 de milioane de utilizatori " pe Ziare.com