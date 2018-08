Finantele lanseaza a doua emisiune de titluri pentru populatie. Statul va putea rascumpara tilurile inainte de scadenta

Titlurile de stat cu o valoare nominala de 1 leu, au scadenta la 3 ani, o dobanda de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile. Titlurile pot fi cumparate de catre persoanele fizice rezidente care au implinit varsta de 18 ani la data efectuarii subscrierii, inclusiv de cele care au participat si la emisiunea anterioara din luna iulie. Dobanda este anuala, platibila la termenele din prospectul de emisiune.Titlurile de stat pot fi cumparate in perioada 1 - 24 august 2018 de la toate unitatile operative ale Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliul fiscal, in perioada 1 - 23 august 2018 prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale "Posta Romana" S.A, din mediul urban, iar in perioada 1 - 22 august 2018 din mediul rural.Cumpararea titlurilor de stat se poate realiza prin numerar, dar si prin virament bancar, atat prin unitatile operative ale Trezoreriei Statului cat si prin oficiile postale din reteaua Postei Romane.Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri in cadrul unei emisiuni, dar valoarea maxima cumulata a acestora nu poate depasi 100.000 de lei pentru subscrierile realizate prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, respectiv 100.000 de lei pentru subscrierile realizate prin subunitatile postale din reteaua Companiei Nationale "Posta Romana".In perioada de subscriere investitorii au posibilitatea sa solicite anularea sumei subscrise, depunand o cerere de anulare. Dupa incheierea acesteia, subscrierile sunt irevocabile si nu mai pot fi anulate.In cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transfera mostenitorilor, care prezinta documentele legale care le atesta calitatea de mostenitori."Emiterea titlurilor de stat pentru populatie va continua si in lunile urmatoare, posibil si cu alte maturitati care urmeaza a fi stabilite dupa evaluarea interesului manifestat de investitori, pana la consumarea plafonului anual stabilit pentru anul 2018 la un nivel indicativ de 4 miliarde de lei", precizeaza MFP.In paralel, Ministerul Finantelor Publice anunta flexibilizarea Programului Tezaur, un ordin al ministrului de resort urmand sa permita transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat catre un alt investitor persoana fizica dar si ra ...citeste mai departe despre " Finantele lanseaza a doua emisiune de titluri pentru populatie. Statul va putea rascumpara tilurile inainte de scadenta " pe Ziare.com