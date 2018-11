Finantele lanseaza, luni, o noua emisiune de titluri pentru populatie. Se va organiza si o tombola cu bonus de dobanda de 5.000 de lei

"A fost astazi in Guvern o aprobare a unei hotarari pentru anumite modificari pe care vrem sa le aducem mecanismului de lansare de titluri de stat pentru populatie, pentru ca de luni, de saptamana viitoare, se pot achizitiona din nou de catre populatie astfel de titluri de stat.Este a treia emisiune pe care o lansam, prima a fost pe cinci ani, a doua la trei ani si a treia va avea maturitatea la doi ani de zile, cu o dobanda atractiva de 4,5%", a spus Teodorovici.El a precizat ca va fi organizata si o tombola pentru a incuraja si stimula posibilii investitori persoane fizice."Si un element de noutate: va fi organizata si o tombola pentru a incuraja si a stimula posibilii investitori persoane fizice, o tombola care sa aiba loc nu la scadenta acestei emisiuni de titluri de stat, ci dupa ce se finalizeaza subscrierea de catre populatie.O tombola prin care sa se rasplateasca cei care vor sa investeasca cu un bonus de dobanda de 5.000 de lei in cadrul unei tombole, pentru 1.000 de persone, care trebuie sa aiba un minim de investitii, de titluri de stat achizitionate, de 500 de lei.Asta inseamna ca fie prin posta, fie prin trezorerii, fie cumulat aceasta este suma minima de achizitionat pentru a putea participa la o astfel de tombola, care se va desfasura imediat ce se va termina subscrierea, adica in cursul lunii decembrie", a spus Teodorovici.In data de 6 iulie 2018 s-a incheiat prima emisiune de titluri de stat pentru populatie lansata de Ministerul Finantelor Publice in cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, cu o maturitate de 5 ani si o dobanda de 5% pe an. Volumul total de subscriere atins a depasit 786 de milioane de lei.Cea de-a doua emisiune de titluri de stat din cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, destinata exclusiv populatiei, a fost lansata pe 1 august 2018. Titlurile de stat au avut o valoare nominala de 1 leu, scadenta la trei ani, si o dobanda de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile.Citeste si Dancila, despre continuarea emisiunii de titluri de stat: Romanii apreciaza acest instrument de economisire ...citeste mai departe despre " Finantele lanseaza, luni, o noua emisiune de titluri pentru populatie. Se va organiza si o tombola cu bonus de dobanda de 5.000 de lei " pe Ziare.com