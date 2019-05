Finantele vand noi titluri de stat incepand de azi. Populatia nu mai e asa dornica sa cumpere

Astfel, incepand de joi, romanii pot subscrie pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur, cu scadente la 1, 2, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, 4,5% si, respectiv, 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile.Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Finantelor, titlurile de stat pot fi cumparate:in perioada 02 - 31 mai 2019 de la unitatile operative ale Trezoreriei Statului;in perioada 02 - 30 mai 2019 prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Romana, din mediul urban;in perioada 02 - 29 mai 2019 din mediul rural.Sursa citata precizeaza ca sunt eligibile persoanele fizice care au implinit 18 ani si ca a fost eliminata plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice in cadrul acestor emisiuni."Investitorii au posibilitatea anularii subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar in perioada de subscriere.Titlurile de stat sunt in forma dematerializata si au valoare nominala de 1 leu. Dobanda este platita la termenele prevazute in prospectul de emisiune.De asemenea, titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur sunt transferabile si se pot rascumpara in avans", se arata in document.Emiterea titlurilor de stat pentru populatie va continua pe tot parcursul anului 2019, mai transmite ministerul, care precizeaza ca in fiecare luna perioada de subscriere va fi de trei saptamani, iar maturitatile vor fi stabilite in functie interesul manifestat de investitori.In comunicat se mai arata ca "alternativa de economisire a Ministerului Finantelor Publice se bucura de un interes crescut al romanilor"."In primele patru luni ale anului 2019 peste 26.000 de romani au investit in titluri de stat mai mult de 1,4 miliarde de lei. Cele mai multe subscrieri au fost facute in Bucuresti, Prahova, Cluj si Arges".Cu toate acestea, sumele atrase au scazut de la aproape 700 de milioane in februarie la circa 200 de milioane in aprilie, conform Profit.ro.Potrivit datelor publicate anterior de Finante, statul a imprumutat de la populatie prin titluri de stat, incepand cu luna februarie, urmatoarele sume:februarie - 694 milioane de lei;februarie si martie - peste 1,2 miliarde de lei;februarie, martie si aprilie - peste 1,4 miliarde lei. ...citeste mai departe despre " Finantele vand noi titluri de stat incepand de azi. Populatia nu mai e asa dornica sa cumpere " pe Ziare.com