Guvernul nu are bani de salarii si pensii, dar vrea sa dea credite fara dobanda populatiei

Presedintele Comisiei Economice din Senat mai spune ca Executivul vine cu astfel de propuneri, in conditiile in care nu are bani de pensii si salarii si se imprumuta zilnic."Am auzit si de noua minciuna a PSD - credite fara dobanda pentru 8 milioane de romani. Guvernul asta nu are bani de pensii si salarii, se imprumuta zilnic, dar vine cu astfel de propuneri. Iresponsabili si mincinosi. Nu mai comentez cat de tampita este o astfel de idee si cat de rau poate face Romaniei", a scris Florin Citu pe Facebook.Premierul Viorica Dancila a spus, insa, tot miercuri, ca exista bani pentru salarii si pensii."Domnul presedinte a promulgat legea bugetului si acolo sunt bani prevazuti pentru salarii si pensii, deci nu vad de unde aceasta ingrijorare. Dar, ma rog, poate domnul presedinte o sa dea mai multe explicatii legate de acest lucru. Ceea ce pot sa va spun, in calitate de prim-ministru, e faptul ca sunt bani de salarii si pensii", a declarat Dancila, adaugand ca nu este cazul ca populatia sa fie ingrijorata.Guvernul va aproba, in sedinta de saptamana viitoare, un program prin care va acorda credite fara dobanda, garantate de stat, mai multor categorii de persoane si pentru diverse cheltuieli - de la cursuri pana la abonamente de sport sau amenajarea locuintei, in scopul dezvoltarii personale a acestora, a anuntat vicepremierul Viorel Stefan marti seara, intr-o declaratie de presa.Programul se numeste "Investeste in tine", iar persoanele eligibile sunt circa 8 milioane de romani, a estimat vicepremierul, care a motivat demersul si prin dorinta de a-i descuraja pe romani sa plece din tara.