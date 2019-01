Florin Citu: Inteleg ca urmeaza in cateva zile OUG pentru plafonarea cursului valutar. Ne intoarcem in anii '90

La finele anului trecut, atat Guvernul, cat si Parlamentul au adoptat o serie de acte normative cu impact semnificativ asupra sectorului bancar.Spre exemplu, prin adoptarea unor initiative legislative ale senatorul Daniel Zamfir, Parlamentul a limitat cuantumul dobanzilor pe care le pot percepe institutiile bancare. Desi Zamfir si-a prezentat proiectul ca pe un pachet de legi "anticamatarie", efectul acestora ar putea fi unul negativ: ingreunarea accesului populatiei la credite.Efecte similare ar putea avea si parte dintre prevederile OUG 114/2018, cum ar fi aplicarea "taxei pe lacomie", care risca sa ingreuneze creditarea si sa impinga Romania in pragul unei noi recesiuni.Sunt masuri legislative nefiresti in capitalism, dar pe care alianta PSD-ALDE va continua sa le aplice, este de parere senatorul Florin Citu. Potrivit acestuia, Puterea va incerca sa rezolve si problemele legate de devalorizarea leului tot printr-o ordonanta de urgenta si o plafonare."Inteleg ca urmeaza in cateva zile OUG pentru plafonarea cursului valutar pentru EURO/RON si EURO/USD.Socialism pana la capat. Preturile vor fi determinate doar prin OUG-uri. Ne intoarcem in anii 90.Totul se va face la negru. O sa avem un curs de schimb 'oficial' si unul al pietei", a scris Citu pe Facebook Cabinetul Dancila a mai plafonat si alte preturi, prin OUG 114/2018. Spre exemplu, pe cele ale gazelor naturale din productia interna si pe cele ale energiei electrice pe care furnizorii o vor vinde populatiei. ...citeste mai departe despre " Florin Citu: Inteleg ca urmeaza in cateva zile OUG pentru plafonarea cursului valutar. Ne intoarcem in anii '90 " pe Ziare.com