Florin Citu sustine ca PSD negociaza in secret al doilea cel mai mare imprumut din istoria Romaniei

"Ministerul Finantelor Publice pregateste echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut mare. Al doilea ca marime din istoria Romaniei", a scris Florin Citu pe Facebook In postarea sa, senatorul liberal mai spune ca inca nu se stie de la ce organisme internationale sau banci va fi contractat imprumutul. "Dragnea si Valcov nu ne spun, inca, de unde vor lua imprumutul. FMI +BM+CE (dobanzi mai mici, dar reforme mai dure si control) sau un grup de banci private cu legaturi stranse cu o tara vizitata recent de Liviu Dragnea (sic!)? ", sustine vicepresedintele Comisiei pentru Buget din Senat.Florin Citu mai precizeaza ca in aceste zile la Forumul Economic Mondial de la Davos se vorbeste despre "criza romaneasca". "Romania este in CRIZA si deja se vorbeste in mediile occidentale de asa numita 'criza romaneasca' (vezi lipsa Romaniei de la Davos, Bulgarii sunt acolo). Iar pentru a nu ne prabusi, Dragnea va lua un imprumut mare."In finalul mesajul sau, Citu intreaba daca presedintele PSD ii va intreba pe romani daca sunt de acord cu imprumutul. "Intrebarea pe care ar trebui sa i-o puneti toti lui Liviu Dragnea: Dragnea, ai de gand sa faci un referendum inainte sa iei acest imprumut (al doilea ca marime din istoria Romaniei)? "Pe 29 decembrie 2017, Ministerul Finantelor a anuntat ca in acest an are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe.Cumulat, in euro, este vorba despre peste 15 miliarde, in conditiile in care si in 2017 Guvernul a imprumutat in jur de 13 miliarde de euro, in total, de pe piata interna si cea externa."Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni intr-un volum de 4,5 - 5 miliarde de euro (...). Ministerul Finantelor Publice are in vedere, de asemenea, emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna in anul 2018 in suma de 48 - 50 de miliarde de lei, cu o structura a maturitatilor 30%/50% (...) ", se preciza atunci in Programului indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2018.