Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii: Primul draft a fost pus in dezbatere, dar nu spune ce firme il vor finanta

FSDI va fi organizat ca societate pe actiuni, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si ale actului sau constitutiv, conform Notei de fundamentare a documentului citat."Cheltuielile cu taxele si tarifele necesare infiintarii FSDI se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale, pentru anul 2019, estimandu-se un impact de aprox. 600 mii lei pentru aceste cheltuieli pentru anul 2019", se scrie in Nota de fundamentare a actului normativ, publicat vineri, pe site-ul MFP.Acest fond va fi detinut in intregime, in mod direct pe toata durata de functionare, de catre statul roman prin MFP. Durata de functionare a FSDI este nelimitata.Functionarea si activitatea"Functionarea si activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar si datoria publica conform metodologiei UE pentru a mentine clasificarea FSDI in afara sectorului public, pe toata durata existentei sale", se precizeaza in document.Fondurile suverane de dezvoltare si investitii sunt persoane juridice romane ale caror conditii de organizare si functionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului si care se infiinteaza si functioneaza ca societati pe actiuni, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2018 (OUG), precum si ale actelor constitutive ale Fondurilor, potrivit documentului citat.OUG nr. 100/2018 reglementeaza cadrul general privind conditiile pe care o firma trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata fond suveran de dezvoltare si investitii."FSDI are ca scop atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, de proiecte de investitii rentabile si sustenabile, in diverse sectoare economice, prin participare directa ori prin intermediul altor fonduri de investitii sau al unor societati de investitii, singur sau impreuna cu alti investitori institutionali sau privati, inclusiv prin participarea in parteneriate public - private, cat si administrarea activelor financiare proprii, in vederea obtinerii de profit.Activitatea principala este efectuarea de investitii financiare in nume si pe cont propriu, pentru care isi asuma riscul tranzactiilor", se mai scrie in Nota de funementare citata