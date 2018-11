Fondul Suveran: O "valiza" cu active de miliarde de lei, la dispozitia politicenilor

In prezent, se deruleaza un episod - cheie din acest program: crearea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), cum altfel decat prin ordonanta de urgenta. Anuntul a fost facut chiar de Liviu Dragnea, care i-a convins pe cei de la ALDE sa accepte varianta propusa de el: Guvernul trebuie sa infiinteze, saptamana aceasta, Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii.Ce este FSDI si ce ar urma sa faca? Nota de fundamentare incepe cu o vaga referire la Fondul Suveran al Norvegiei, despre care se precizeaza ca, date fiind dimensiunile sale enorme, investeste in afara Norvegiei, in actiuni foarte lichide ale unor companii mari, listate pe diversele burse din lume. Comparatia incearca sa induca ideea ca FSDI ar fi similar cu Fondul Suveran al Norvegiei, creat de una dintre cele mai respectate tari din lume, laudata pentru un nivel de incredere foarte ridicat in autoritatile publice si coruptie practic zero. Doar ca, de fapt, in afara de cuvantul "fond", cele doua institutii ar fi cum nu se poate mai diferite.Fondul Suveran al Norvegiei este un fond de investitii specializat care a fost creat pentru a tezauriza, spre folosul generatiilor viitoare, bogatia extraordinara adusa tarii in prezent de petrolul din Marea Nordului. Elita politica norvegiana a inteles ca aceasta resursa se va epuiza la un moment dat si ca nu este drept ca bogatia adusa de petrol sa fie consumata, in mod egoist, doar de generatia prezenta.Astfel, o buna parte din veniturile obtinute de statul norvegian din petrol sunt acumulate in Fondul Suveran si investite in toata lumea in actiuni la companii mari, solide, profitabile, cu reguli robuste de guvernanta corporativa. Aceasta bogatie ar urma sa fie folosita in beneficiul cetatenilor dupa ce vor fi epuizate resursele de petrol sau in situatii de criza grava. De aceea, resursele fondului sunt investite din afara Norvegiei (pentru ca detinerile Fondului sa fie decuplate de riscul tarii) iar fondul este gestionat de o agentie a Bancii Centrale Norvegiene in numele Ministerului de Finante de la Oslo.FSDI ar urma sa fie un fond de investitii "inzestrat" cu participatiile la cele mai valoroase companii detinute de Statul Roman (adica de cele 19 milioane de cetateni) - Hi ...citeste mai departe despre " Fondul Suveran: O "valiza" cu active de miliarde de lei, la dispozitia politicenilor " pe Ziare.com