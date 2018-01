Gelu Diaconu face referire la Legea 29/2018, care anuleaza o serie de obligatii fiscale. Intr-o postare pe Facebook, fostul sef al ANAF a explicat cum a fost gandit acest act normativ pentru a ajuta anumiti oameni de afaceri sa dea mai putini bani la stat."Ziua, ca hotii profesionisti, Dragnea&co au sters dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare! Ciudat si inexplicabil, presedintele Iohannis a promulgat aceasta lege!Asadar legea amintita anuleaza impozitul pe venit, contributiile sociale si accesoriile aferente calculate de fisc pana la 1 iunie 2017 dezvoltatorilor imobiliari care au construit cvartaluri de blocuri de birouri si locuinte in cele mai luxoase zone ale tarii: Bucuresti, marile orase, Mamaia, Navodari, etc.Acesti smecheri pentru a evita plata taxelor catre stat 'au construit pe persoana fizica' platind impozite neglijabile in acelasi cuantum prevazut in Codul Fiscal pentru amaratii care au tranzactii ocazionale (vanzari case, apartamente, terenuri) ", scrie Gelu Diaconu.Tot fostul sef al ANAF informeaza ca: "Diferenta de taxare intre persoanele juridice (constructorii cinstiti) si acesti smecheri/persoane fizice este uriasa. Doar cu titlu de exemplu: de la 16% impozit pe venit la valoarea tranzactiei la 1% (sau2-3% pentru alte praguri valorice) ".Alte modificari introduse de Legea 29/2018 ar fi fost facute tot cu dedicatie, de aceasta data pentru marii proprietari de terenuri, mai scrie Diaconu.Citeste mai departe despre " Fost sef al ANAF: Dragnea&co au sters dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor " pe Ziare.com