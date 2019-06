"Prin hotararea judecatoreasca definitiva a Curtii de Apel Bucuresti din data de 18 decembrie 2018, a carei motivare a fost transmisa pe data de 24 mai 2019, s-a dispus modificarea tuturor contractelor de adeziune in curs de executare ce contin clauzele abuzive ale bancii Piraeus Bank Romania SA (actuala First Bank), constatate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in urma controalelor efectuate in anul 2015", a informat autoritatea.Acestea au fost depistate in contractele de credit pentru nevoi personale si contractele de imprumut pentru refinantarea unui credit de consum."Ca atare, ANPC a inaintat instantei procesul verbal de constatare a contraventiei pentru Piraeus Bank Romania pentru faptul ca in cele doua tipuri de contract era prevazut drept clauza ca modificarea unilaterala a dobanzii de catre banca, in functie de evolutia pietei financiar-bancare si/sau a costului finantarii si gestionarii creditului sa poata fi luata la cunostinta de catre consumator prin simpla afisare la sediul bancii", precizeaza ANPC.De asemenea, a fost considerata abuziva si clauza potrivit careia banca efectua modificarile privind valoarea dobanzii, a anuitatilor si penalitatilor fara intocmirea unui act aditional la contract."In urma hotararii definitive a Curtii, ANPC va efectua toate demersurile necesare pentru a se asigura ca banca a pus in aplicare prevederile acesteia, si ca va respecta astfel drepturile consumatorilor", spun reprezentantii ANPC. ...citeste mai departe despre " Fosta Piraeus Bank, obligata de instanta sa modifice doua tipuri de contract cu clientii " pe Ziare.com