Fuziunea Deutsche Bank si Commerzbank ar duce la 30.000 de concedieri

Pe plan global cele doua banci au aproximativ 140.000 de angajati, Deutsche Bank are 91.700 iar Commerzbank, 49.000.Un investitor de top al Deutsche Bank si-a exprimat, de asemenea, indoielile privind o potentiala fuziune, conform unor surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Opozitia sindicatului si a investitorilor fata de acest proiect vine dupa ce duminica cei mai mari creditori din Germania au confirmat ca se afla in negocieri privind o posibila fuziune.Conform declaratiilor lui Jan Duscheck de la postul de televiziune n-tv, fuziunea ar putea avea ca rezultat concedierea pe termen lung a 30.000 de angajati, majoritatea din Germania, iar pe termen scurt ar putea fi in pericol 10.000 de locuri de munca.Totusi, reactia pietei bursiere a fost pozitiva. Luni dimineata, actiunile Deutsche Bank si Commerzbank inregistrau cresteri de 3,3% si, respectiv, 4% la Bursa de la Frankfurt, transmite Reuters.Joi ar urma sa aiba loc sedinta Consiliilor de supervizare ale ambelor banci, unde este posibil sa se discute despre o potentiala fuziune.Una dintre problemele majore care va aparea in urma unui posibil acord intre cele mai mari banci germane va fi cea a locurilor de munca."In opinia noastra o posibila fuziune nu va avea ca rezultat un model de afaceri care va fi sustenabil pe termen lung", a declarat Duscheck.Guvernul german, care detine un pachet de peste 15% din capitalul Commerzbank in urma unui proces de salvare a bancii in urma crizei financiare (bailout), isi doreste un campion bancar national care sa sustina o economie bazata pe export.Berlinul isi doreste, de asemenea, sa mentina in maini germane profilul Commerzbank de banca axata pe creditarea companiilor de dimensiuni medii, coloana vertebrala a economiei"Vom evalua in mod serios o fuziune. Dar nu exista nicio garantie ca va exista o tranzactie in final", a declarat o persoana care cunoaste subiectul.Desi cele doua banci nu au comentat public discutiile cu privire la fuziune, ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a confirmat, lunea trecuta, ca exista negocieri.O eventuala fuziune intre cele doua banci ar crea o institutie cu active de aproximativ 1,8 trilioane de euro, imprumuturi si investitii, si ...citeste mai departe despre " Fuziunea Deutsche Bank si Commerzbank ar duce la 30.000 de concedieri " pe Ziare.com