Gigantul bancar HSBC renunta la 35.000 de locuri de munca

Astfel, banca urmareste sa reduca numarul de angajati de la 235.000 la 200.000 in urmatorii trei ani, in timp ce incearca sa scada costurile cu 3,5 miliarde de lire sterline pana in 2022, scrie The Independent.Profiturile au scazut anul trecut din cauza unor anulari de conturi - de 5,6 miliarde de lire sterline - la diviziunile de Banking si Marketing Global si Commercial Banking din Europa.Banca a efectuat o revizuire corporativa menita sa sporeasca rentabilitatea, concentrandu-se pe pietele din Asia, in timp ce renunta la afacerile si lucratorii din alte tari.Astfel, HSBC va reduce vanzarile si capitalurile proprii din Europa si va redirectiona resursele catre pietele asiatice, care reprezinta aproximativ jumatate din veniturile HSBC si 90% din profituri.In SUA, HSBC intentioneaza sa-si dezvolte activitatea bancara corporativa cu clienti internationali.O incetinire a cresterii economice pe principalele piete ale HSBC a avut, de asemenea, un efect negativ.Banca a precizat ca epidemia de coronavirus a provocat "perturbari semnificative" personalului, furnizorilor si clientilor sai, in special in China continentala si in Hong Kong.Totodata, si Brexit-ul (prelungit) cu incertitudinea pe care a adus-o, impreuna cu ratele dobanzilor scazute din intreaga lume, au afectat profitul HSBC.Banca opereaza in peste 50 de tari.