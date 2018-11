Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran de Investitii

El a subliniat ca infintarea Fondului Suveran va contribui la dezvoltarea economiei Romaniei. Potrivit lui Teodorovici, forma legala de organizare a acestor fonduri este de societati pe actiuni, iar conditiile de functionare se vor stabili prin hotarari de guvern.Totodata, companiile incluse in Fond vor fi decise ulterior."Fondurile Suverane vor contribui decisiv la dezvoltarea economiei Romaniei, prin asigurarea unor surse alternative de finantare pentru investitiile importante din infrastructura, industrie sau piete de capital.Forma legala de organizare a acestor fonduri suverane este aceea de societati romanesti pe actiuni in conditiile de organizare si functionare pe care le vom stabili separat prin hotarari de guvern.Fodurile vor fi administrate in sistem dualist, de catre un consiliu de supraveghere si un directorat. Membrii consiliului de supraveghere sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor, pe timp de 5 ani", a mai spus ministrul de Finante.La inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila afirmase ca "este nevoie de acest instrument financiar pentru sustinerea dezvoltarii economice a Romaniei"."Un astfel de model de dezvoltare aplicat cu succes in alte tari aduce beneficii pe mai multe planuri prin investitii profitabile si sustinea unui proiecte in domenii prioritare", a subliniat Dancila.Totodata, ea a precizat ca Fondului Suveran de Investitii are scopul de a crea o serie de vehicule financiare in actiuni sau companii profitabile."Prin infiintarea Fondului Suveran se are in vedere crearea unor vehicule de investitii financiare sau intermediere financiara in actiuni sau participatii in prioiecte sau companii profitabile, segment neacoperit in prezent pe piata financiara din Romania care, pe de o parte, sa aiba un rol de multiplicator in economie pentru o dezvoltare susstenabila si, pe de o alta parte, sa mobilieze resurse financire disponibile catre sectorul real si, in acelasi timp, catre proiecte durabile", a completat Dancila.In 6 iunie, deputatii au votat favorabil proiectul de lege care prevede infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) . Proiectul prevedea ca din FSDI vor face parte 33 de companii de stat, iar capitalul social va fi de 9 mili ...citeste mai departe despre " Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran de Investitii " pe Ziare.com