Guvernul a dat ordonanta de urgenta pentru creditele cu dobanda zero "Investeste in tine"

"Astazi, in sedinta de Guvern, a fost adoptat Programul 'Investeste in tine'. (...) Este un program care isi propune sa contribuie la cresterea fortei de munca in acele zone ale tarii unde se simte lipsa calificarilor in mai multe domenii", a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, la Palatul Victoria.Potrivit acestuia, beneficiarii programului sunt, in primul rand, tineri cu varste cuprinse intre 16 si 26 de ani, care sunt cuprinsi in sistemul de invatamant sau care efectueaza cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educatiei sau de Ministerul Muncii."Acestia au, prin program, acces la finantare, care consta in acordarea unui credit in valoare maxima de 40.000 de lei, garantat in proportie de 80% de catre stat. Daca beneficiarul este angajat sau se angajeaza pe perioada derularii programului, poate beneficia in plus (...) de 20.000 de lei", a explicat Barbu.El a precizat ca de acest program pot beneficia si persoanele cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani, care sunt in sistemul de invatamant sau urmeaza cursuri de reconversie profesionala."Diferenta este ca pot beneficia de un credit de 35.000 de lei si de o suplimentare tot de 20.000 de lei, daca persoana respectiva este angajata sau se angajeaza in perioada derularii programului. Beneficiarul garanteaza 20% daca este angajat. Daca nu este angajat, trebuie insotit de un codebitor, pentru diferenta aceasta de 20%", a aratat Nelu Barbu.Conform purtatorului de cuvant al Guvernului, imprumutul se acorda sub forma unui credit cu trageri multiple, in functie de facturile prezentate la decontare sau plata directa a furnizorului pe baza facturii proforma, iar creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani, inclusiv perioada de gratie care poate fi pana la 5 ani."Finantatorul este obligat sa acorde aceasta perioada de gratie egala cu durata studiilor, dar nu mai mult de 5 ani", a spus Nelu Barbu.Potrivit acestuia, cheltuielile eligibile sunt din domenii diverse: educatie, cultura, sanatate, sport, amenajarea locuintelor."Plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de eligibilitate a institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare si a persoanelor fizice beneficiare ale programului, precum si regulile de gestionare a garantiilor se vor stabili prin hotarare de Guvern, ce va ...citeste mai departe despre " Guvernul a dat ordonanta de urgenta pentru creditele cu dobanda zero "Investeste in tine" " pe Ziare.com