Guvernul a imprumutat deja 80% din ceea ce a anuntat pentru tot anul

Astfel, Guvernul a imprumuat in august inca 3,86 miliarde de lei, ajungand la 58,3 miliarde de lei, arata Profit.ro.Totusi, fata de iulie imprumutul a fost mai mic. Atunci suma a fost de 14,2 miliarde de lei, incluzand fonduri atrase prin vanzarea de obligatiuni in valoare de 2 miliarde de euro pe pietele externe la inceputul lunii, cat si imprumuturi luate de la banci si investitori de pe piata interna, in total 4,72 miliarde de lei, potrivit calculelor sursei citate.In aceste conditii, statul mai poate imprumuta pana in decembrie doar 14 miliarde de lei. Daca se va mentine ritmul din august, acest lucru ar fi posibil.Ce reprezinta aceste impruturi ale statului pe piata interna, de la banci, fonduri de pensii si alti investitori, inclusiv straini. Cam doua treimi din aceste sume merg catre plata unor datorii mai vechi si care au ajuns la scadenta. In acest fel, datoria veche este refinantata, iar acest lucru reprezinta o practica obisnuita a statelor.