Guvernul a imprumutat inca 2 miliarde de euro din piata externa, cu scadenta in 12 si 30 de ani

In total, Guvernul vrea sa imprumute anul acesta 15 miliarde de euro, din tara si din strainatate. Mai mult de jumatate din suma va fi folosita pentru plata altor datorii scadente, iar restul pentru acoperirea deficitului bugetar.27 martie - Guvernul a imprumutat 3 miliarde de euro din piata externa. E prima data cand Romania se imprumuta pe 30 de ani in euro!Ce fac Dancila si Teodorovici cand au nevoie sa mai scoata niste bani pentru buget: Si-au dat seama ca sunt prea multi angajati la stat - pe cine au pus ochii ...citeste mai departe despre " Guvernul a imprumutat inca 2 miliarde de euro din piata externa, cu scadenta in 12 si 30 de ani " pe Ziare.com