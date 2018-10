"Un alt proiect ajuns la maturitate este 'Investeste in tine'. Vor fi semnate astazi toate documentele necesare pentru inceperea efectiva a acestui program destinat romanilor care au nevoie de finantare pentru o mai buna pregatire profesionala. Este un proiect adresat, in primul rand, tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, care pot accesa un credit de pana la 40.000 de lei, dar si celor cu varste intre 26 si 55 de ani, care pot lua credite de pana la 35.000 de lei. Daca persoana care apeleaza la acest imprumut este salariat, poate contracta inca 20.000 de lei", a declarat Dancila, joi, la Palatul Victoria.Potrivit sefei Guvernului, dobanda pentru aceste imprumuturi va fi suportata de la bugetul de stat, iar anii de cursuri sau de studii reprezinta perioada de gratie."Banii imprumutati in aceste conditii avantajoase pot fi folositi pentru cheltuieli in educatie, sanatate, investitii imobiliare, cultura, sport, efectuate de oricare dintre membrii familiei beneficiarului. Asadar, incepand de luni, oamenii pot merge la banca partenera, respectiv CEC, pentru a accesa aceste credite", a spus premierul. ...citeste mai departe despre " Guvernul da liber la credite CEC cu dobanda platita de stat pentru aproape orice si aproape oricine " pe Ziare.com