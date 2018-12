Amintim ca Ministerul de Finante a publicat, marti seara, proiectul de ordonanta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare ce urmeaza sa fie aplicate incepand de anul viitor.Potrivit proiectului de ordonanta, institutiile financiar-bancare sunt obligate la plata unei taxe pe active, pe care ministrul Finantelor nu s-a sfiit sa o numeasca "taxa pe lacomie", in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de 1,5%, denumit prag de referinta.Citeste pe larg despre fiecare masura propusa prin OUG de Ministerul Finantelor:Zeci de modificari fiscale si financiare de la 1 ianuarie 2019 - a fost publicat proiectul de OUGProfit.ro a facut o analiza a consecintelor taxei pe activele bancare impuse in Ungaria in 2010.A dus la pierderi in perioada 2010-2012. In plus, pierderile din activitatea de creditare si taxele mai mari au provocat cresterea ratelor nete de dobanda.Unii investitori straini, in lipsa profitabilitatii, au plecat din Ungaria. Spre exemplu, in 2014, GE Capital si Bayerische Landesbank au vandut bancile locale catre stat. In 2016, statul a preluat, impreuna cu BERD, 30% din actiunile Erste Ungaria. De altfel, cota bancilor cu capital maghiar a crescut de la 30% la peste 50%.Citeste mai departe analiza Profit.ro pe tema taxei impuse sistemului bancar din Romania in comparatie cu ce s-a intamplat in Ungaria. ...citeste mai departe despre " Guvernul impune cea mai mare taxa bancara din Europa. In Ungaria, o taxa similara mai mica a avut efecte devastatoare " pe Ziare.com