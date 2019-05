Guvernul inlocuieste ROBOR cu noul indice de calcul si pentru Prima Casa

"Aceasta modificare va reduce costurile de finantare la programe guvernamentale de succes", a declarat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, la finalul sedintei de guvern.Potrivit actului normativ, pentru "Prima Casa" costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:rata dobanzii stabilite pe baza indicelui de referinta pentru creditele acordate consumatorilor, denumit in continuare IRCC plus o marja de maximum 2% pe an pentru creditele in lei (marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator, dar nu include costul evaluarii imobilului, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate si comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, dupa caz); comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiza, calculat la soldul garantiei statului, se negociaza anual intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.Totodata, "finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu IRCC si separat a costurilor cu comisioanele".Pentru programul "Prima Masina", costul total al finantarilor acordate, care este suportat de catre beneficiar, se compune din rata dobanzii stabilite pe baza indicelui de referinta pentru creditele acordate consumatorilor, denumit in continuare IRCC plus o marja de maximum 3% pe an.Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii. Nu include costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, prima de garantare, penalitatile percepute conform contractului de finantare.In ceea ce priveste programul "Investeste in tine", rata dobanzii se stabileste pe baza indicelui de referinta pentru creditele acordate consumatorilor, denumit in continuare IRCC plus o marja de maximum 2% pe an. Marja include toate costurile legate de acordarea si derularea creditului in toate etapele finantarii.-Stire in curs de actualizare- ...citeste mai departe despre " Guvernul inlocuieste ROBOR cu noul indice de calcul si pentru Prima Casa " pe Ziare.com