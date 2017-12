Asadar, Guvernul va amana cu sase luni ordonanta de urgenta privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic.Atfel, plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018.Astfel, pana la 1 iulie 2018 vor putea fi utilizate cele doua conturi unice valabile pana la 31 decembrie 2017.Masura are scopul de a proteja contribuabilii de buna-credinta care vor evita astfel riscul depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plata sau de calculare a obligatiilor fiscale accesorii in cazul nevalabilitatii platii.In prezent, in unul dintre cele doua conturi de la Trezorerie sunt achitate impozitul pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati, iar in celalalt sunt platite contributiile la pensie, sanatate si somaj. ...citeste mai departe despre " Guvernul va amana cu sase luni plata taxelor in contul unic " pe Ziare.com