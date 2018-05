Proiectul de lege este initiat de Secretariatul General al Guvernului (SGG) si de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP)."Programul are ca scop facilitarea accesului la finantare, pentru tinerii sub 26 de ani care nu au un loc de munca sau care sunt in perioada studiilor", se arata in proiect.Valoarea maxima a creditului este 40.000 lei, iar statul acorda o garantie de 80% prin Fondul de Garantare.Pentru a-l accesa, nu este nevoie ca tinerii sa aiba venituri, rata dobanzii este ROBOR la trei luni plus 2%, iar dobanda este subventionata de stat.Durata creditului este de 5 ani, iar destinatia imprumutului este "acoperirea nevoilor unui tanar: educatie, sanatate, cultura, sport". ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea sa garanteze credite de pana la 40.000 de lei pentru tinerii fara loc de munca " pe Ziare.com