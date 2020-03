In contextul crizei generate de propagarea Covid-19, Akcenta propune solutii financiare pentru importatorii afectati

Iar comportamentul acestora a fost unul previzibil: au renuntat rapid la stocurile de actiuni si s-au reorientat catre activele "safe haven", investind in aur, bonduri de stat cu risc redus si asigurandu-si lichiditati in valute forte.Ca urmare, pe 24 februarie, la scurt timp dupa ce virusul a fost semnalat in Europa, uncia de aur a atins pretul de 1.304,50 de lire sterline, un maxim istoric absolut.La noi, in aceeasi perioada de timp, cursul leului a batut mai multe recorduri negative fata de euro, culminand cu 4,8127 in 28 februarie.Insa panica din randul antreprenorilor nu a atins gradul de isterie care afecteaza o parte a populatiei, iar asta e probabil singura veste buna din toata aceasta criza.Pentru ca vestile rele din economie se inmultesc de la o zi la alta.Sectoare intregi de activitate au fost lovite din plin de masurile exceptionale pe care au fost nevoite sa le ia statele pentru stoparea propagarii noii tulpini a virusului gripal. Cele mai afectate pana acum par sa fie transporturile, si nu doar cele aeriene, ci si cele maritime si terestre care deservesc calatori.Pornind de aici, prima "victima colaterala" a fost turismul. E clar deja ca anul 2020 va fi mult sub cel anterior la capitolul incasari, avand in vedere avalansa de anulare a rezervarilor din zone in care sezonul estival era mereu aglomerat.Nici transporturile de marfuri nu trec printr-o perioada profitabila. Inmultirea si prelungirea controalelor vamale pentru identificarea persoanelor ce trebuie tinute in carantina, ca si verificarea amanuntita a tuturor produselor cu potential de risc pentru sanatate au dus la activarea clauzei de forta majora din aproape toate contractele de import-export.Daca la toate acestea adaugam si faptul ca focarul de coronavirus se afla in China, principalul furnizor al economiei mondiale, avem deja in fata furtuna perfecta.Cu o lovitura de asemenea proportii data comertului transfrontalier, ne putem astepta la o scadere abrupta a productiei din aproape toate sectoarele, ceea ce va eroda puternic veniturile companiilor.Desigur, exista si castigatori de pe urma acestei situatii critice. E vorba de jucatorii care activeaza in domeniul pharma si de producatorii mastilor de protectie, care tind deja sa lanseze o noua moda.Insa castigul l ...citeste mai departe despre " In contextul crizei generate de propagarea Covid-19, Akcenta propune solutii financiare pentru importatorii afectati " pe Ziare.com