"Procesul de modernizare a retelei de unitati BCR marcheaza o noua faza, odata cu transformarea a 28 de sucursale bancare din intreaga tara in filiale de tip cashless, complet functionale, incepand chiar cu prima zi lucratoare a noului an", se arata intr-un comunicat la bancii."Prin migrarea completa a operatiunilor curente in numerar inspre masinile electronice multifunctionale, vom putea oferi, in primul rand, o noua experienta in cadrul agentiilor cashless. Putem vorbi despre un dialog financiar mult mai apropiat, mai deschis, dedicat fiecarui client, in care premisa discutiilor pleaca de la nevoi, obiective personale si profesionale. (...)Avem o responsabilitate in a pune la dispozitie un management corect al numerarului, deoarece Romania ramane inca o tara in care predomina operatiunile cash, fara ca acest lucru sa ne impiedice sa fim banca numarul unu in oferirea ambelor servicii cash/non-cash, la nivel national", a declarat Dana Demetrian, vicepresedinte Retail & Private Banking BCR.Pana la sfarsitul acestui an, BCR va dispune de 125 de sucursale cashless. De asemenea, banca va deschide, in acest an, sapte sucursale noi de tip Centru de Dialog Financiar, iar alte 58 vor fi modernizate in urmatorii doi ani.... citeste mai departe despre " In zeci de sucursale ale BCR nu se vor mai putea face tranzactii cash " pe Ziare.com